Charles III et Camilla en visite d'Etat au Kenya

La première visite de Charles III en tant que roi aura lieu au Kenya du 31 octobre au 3 novembre, pays dans lequel le règne de sa mère la reine Elizabeth II a commencé, en février 1952.

Cette visite, annoncée mercredi par le palais de Buckingham, a été confirmée par le ministère kényan des Affaires Étrangères , Korir Singoei, au cours d'une conférence de presse à Nairobi.

Leur programme "reflètera la manière dont le Kenya et le Royaume-Uni travaillent ensemble, notamment pour stimuler la prospérité mutuelle, lutter contre le changement climatique, promouvoir les opportunités pour les jeunes et l'emploi, faire progresser le développement durable et créer une région plus stable et plus sûre", poursuit le palais.

Entre 1952 et 1960, plus de 10 000 personnes ont été tuées au Kenya à la suite de la révolte des Mau Mau contre le pouvoir colonial. Cette visite sera l'occasion de rouvrir ce chapitre douloureux de la révolte des Mau Mau contre le pouvoir colonial Britannique, au moins 10 000 personnes avaient été tuées

Après une procédure en justice qui a duré plusieurs années, le Royaume-Uni a accepté en 2013 de dédommager plus de 5 000 Kényans pour le traitement qui leur a été infligé pendant le soulèvement. Une autre source de tensions est liée à la présence de militaires britanniques au Kenya. Il s'agit de la quatrième visite officielle de Charles dans le pays.