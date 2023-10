" Le monde est très divisé " alerte Filippo Grandi

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés est confrontée à l’un des moments les plus difficiles de son histoire de plus de 70 ans, alors que les migrations record coïncident avec un manque de financement et un contrôle stricte aux frontières, c'est ce qu'a fait remarquer Filippo Grandi, le haut-commissaire du HCR lundi à Genève, lors du Comité exécutif.

Le monde est de plus en plus divisé, fragmenté et replié sur lui-même. Beaucoup trop de politiciens présentent la coopération comme une capitulation. Ils fomentent des guerres culturelles pour nous diviser. Ils tolèrent, sinon épousent le racisme, la xénophobie, la désinformation, la désinformation, la haine religieuse et les discours haineux a-t-il dit.

Le HCR est confronté à un manque de financement de 650 millions de dollars cette année et les perspectives pour 2024 sont encore plus inquiétantes.

Quant à l'ambition de la Grande-Bretagne d'expulser des migrants vers le Rwanda, le HCR a exprimé des graves préoccupations, soulignant que les composantes d'un système d'asile accessible, fiable, juste et efficace fait défaut au Rwanda.