Dopage: la carrière de Pogba est "entre parenthèses", regrette Deschamps

Le sélectionneur Didier Deschamps a regretté la mise "entre parenthèses" de la carrière du champion du monde 2018 de la Juventus suite à un contrôle antidopage positif, moins d'un mois après sa suspension à titre provisoire le 11 septembre par l'agence italienne antidopage (Nado)

"Je ne vais pas avoir de position catégorique ou radicale. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir mais évidemment ça va prendre du temps", a déclaré Didier Deschamps lundi en conférence de presse, avant le match de qualifications à l'Euro-2024 de la France contre les Pays-Bas vendredi.

"Ca fait déjà un petit moment qu'il n'est plus avec nous", a-t-il ajouté. "C'est mis entre parenthèses. J'espère pour lui qu'il retrouvera le sourire, la pleine possession de ses moyens et le terrain. Evidemment, vu la relation importante que j'ai avec Paul et le fait de devoir soutenir les joueurs en difficulté, je suis attristé", a continué le coach.

Contrôlé positif à la testostérone en marge du match de la première journée du championnat d'Italie, Paul Pogba, est passible d'une suspension de quatre ans, qui peut être ramenée à deux ans si la non-intentionnalité est démontrée.