Israel : "les renseignements auraient fait une grave erreur de calcul"

Une pluie de roquettes en provenance de Gaza, des centaines de militants du Hamas entrant en Israël, massacrant soldats et civils, et emmenant avec eux les otages… C'est le pire cauchemar pour un pays qui se vantait d'avoir des yeux et des oreilles partout… mais qui a manqué trois fois à son devoir, selon Peter Lerner, expert en sécurité nationale israélienne :

" La trop grande confiance dans la gestion militaire des mécanismes de défense existants, qu'il s'agisse du Dôme de fer ou de la barrière qui a été achevée il y a quelques années et dont la capacité à prévenir les attaques souterraines était pleinement reconnue, le manque de renseignements et, surtout, l'échec de la ligne de défense elle-même. Ces trois lignes de défense ont donc échoué à la tâche".

Les services d'espionnage israéliens sont connus pour être parmi les meilleurs au monde, mais ils n'ont pas réussi à empêcher ce qui s'est passé. L'expert en sécurité nationale israélienne raconte : "Il y a deux semaines à peine, des hauts fonctionnaires et des responsables des services de renseignement affirmaient que le Hamas n'irait pas jusqu'à un conflit généralisé, précisément en raison des revers qu'il a essuyés par le passé. Selon eux, il pansait encore ses plaies, pour maintenir son autorité sur la bande de Gaza et ne pas la mettre en péril. Il s'agit de toute évidence d'une grave erreur de calcul de la part des services de renseignement".

Lerner estime que l'armée avancera à pas feutrés dans les zones où se déroulent les prises d'otages… et qu'une enquête approfondie déterminera la part de responsabilité de chacun au sujet de ces manquements à la sécurité, une fois que la situation sera stabilisée dans la région.