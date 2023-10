Conflit Israël-Hamas : l'impossible issue pacifique ?

Alors que la guerre entre Israël et Hamas est entrée dans son troisième jour lundi, la communauté internationale tente de trouver une issue diplomatique à la crise. L'Égypte médiateur incontournable des négociations entre Israéliens et Palestiniens multiplie les contacts.

Abdel Fattah al-Sissi s’est entretenu avec des dirigeants jordaniens, émiratis, Français et autres dans cette optique. La Ligue Arabe appelé à trouver "une résolution juste au conflit israélo-palestinien" depuis Moscou aux côtés du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

'' La création d'un État palestinien est la voie la plus sûre pour résoudre tous les problèmes qui se posent actuellement dans cette partie du monde. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ceux qui disent que la sécurité doit être assurée uniquement par la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Cela remet en cause la décision des Nations unies de créer un État palestinien", a déclaré le chef de la diplomatie russe.

La guerre comparée au 11 septembre 2001 par Israël a fait près de 1 300 morts au total, selon les bilans officiels de part et d'autre. L’armée israélienne a ordonné lundi un "siège complet" de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas depuis 2007.

Des dizaines de milliers de soldats israéliens sont déployés autour de la bande de Gaza, mince territoire côtier peuplé de 2,3 millions de Palestiniens et contrôlé par le Hamas depuis 2007.

L'offensive inédite du Hamas contre Israël avec prises d'otages de civils et l'ampleur de la riposte compliquent les chances de succès d'une médiation, au moins à court terme. Estime Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et la Méditerranée, basé à Genève.