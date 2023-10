Climat : "nous devons séparer les faits de la fiction, la réalité des fantasmes"Jaber

Comment et quand abandonner les combustibles fossiles ? c'est l'épineuse question posée au cours de la conférence de Ryad à l'approche de la COP28.

La Semaine du climat du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, une conférence organisée par les Nations unies à Ryad s'est ouverte. Pour le président de la prochaine conférence sur le climat, les gouvernements doivent renoncer à certains fantasmes comme l'abandon des infrastructures énergétiques existantes pour atteindre les objectifs climatiques.

"Nous ne pouvons pas débrancher le système énergétique d’aujourd’hui avant de construire le nouveau système de demain. Ce n’est tout simplement pas pratique ou possible" a rappelé Sultan Al Jaber.

Des responsables du secteur de l'énergie, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays producteurs de pétrole, notamment l'Arabie saoudite, ont plaidé pour la poursuite des investissements dans les combustibles fossiles afin d'assurer la sécurité énergétique, tout en envisageant à terme une transition vers l'abandon de ces combustibles.

La conférence de Ryad a pour but de "mettre en lumière les défis et les solutions dans une région parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique", ont déclaré les organisateurs dimanche dans un communiqué.