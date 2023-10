Guerre Hamas-Israël: au moins 232 morts à Gaza

La journée la plus sanglante qu'ait connue Israël depuis des années a été marquée par des représailles rapides à Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que l'opération "Iron Swords" était terminée, affirmant que la plupart des forces du Hamas avaient été repoussées, mais que les forces israéliennes continuaient à bombarder des cibles du Hamas.

L'attaque surprise a fait au moins 250 morts et 1 590 blessés parmi les Israéliens, et 230 Palestiniens auraient été tués.

Des dizaines de soldats et de civils israéliens, saisis lors de raids sur des complexes et des maisons, ont été emmenés à Gaza en tant qu'otages.

Cette journée de violence a laissé de nombreuses questions sans réponse pour Israël : comment une opération aussi complexe a-t-elle été planifiée dans le plus grand secret, et quels pays ont soutenu le Hamas en lui fournissant des armes et de la technologie ?

Les fusillades se sont poursuivies dimanche matin, les Israéliens se battant pour reprendre un poste de police aux combattants du Hamas.