Espionnage : une société chinoise a vendu à Wagner deux satellites

Le groupe paramilitaire russe Wagner, longtemps présent en Ukraine et actif en Afrique, a signé un contrat avec une société chinoise pour acquérir deux satellites d'observation et commander des images, lui fournissant une puissance inédite de renseignement.

L’accord prévoit également la fourniture d'images à la demande provenant d’autres satellites chinois.

D'après un contrat commercial rédigé en anglais et en russe et signé le 15 novembre 2022, la société Beijing Yunze Technology Co. Ltd a vendu pour environ 31 millions de dollars (235 M RMB) à Nika-Frut, une société de la galaxie Prigojine, deux satellites d'observation très haute résolution (75 cm) appartenant au géant chinois du spatial Chang Guang Satellite Technology (CGST).

Selon une source sécuritaire européenne, certaines de ces images auraient même servi à Prigojine, mort en août dans le crash de son avion, pour préparer sa mutinerie du mois de juin, la plus grande menace jamais vécue par le président Vladimir Poutine en 20 ans de pouvoir.

Selon la source sécuritaire européenne, ces clichés ont permis à Wagner, en cours de démembrement depuis la mort de son chef, d'obtenir du renseignement en Ukraine et en Afrique (Libye, Soudan, Centrafrique, Mali…), où opèrent ses mercenaires.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a nié être au courant de ce dossier mais pour les experts du secteur spatial il est "évident" que le gouvernement chinois est informé de ce type de commande.