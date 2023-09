Rwanda : Mkulima GPT, une application combinant IA et IoT pour les agriculteurs

Mkulima GPT est une nouvelle application combinant l’Intelligence Artificielle et l'Internet des objets.

Son but serait d'apporter un gros coup de pouce aux activités des petits agriculteurs rwandais. L'idée a germé dans la tête de Theofrida Muginga. Cette doctorante au Centre Africain d’Excellence en Internet des Objets, travaille déjà sur la possibilité d'incorporer plusieurs locales Rwandaises et pourquoi pas à l'avenir des langues africaines. L'objectif étant le même : faciliter le quotidien des agriculteurs, qui pourront à partir de simples clics avoir des informations sur leurs exploitations agricoles et réponses à leurs différentes interrogations. Et face aux maladies des cultures, l'application pourrait leur permettre d'anticiper.

Nous nous attendons à ce que plusieurs agriculteurs utilisent cette technologie et nous envisageons la possibilité d’inclure le kinyarwanda dans le CHATGPT également. Lorsque nous avons développé l’application, nous avons pu interagir avec les agriculteurs et l’une des maladies des cultures était le smut. Et cela continue parce que les pratiques sont mauvaises, mais l’application continue de rappeler les bonnes pratiques et non les pratiques qui ramènent la maladie explique-t-elle.

Si l'application n'est pas encore disponible, un site internet lui est déjà dédié ainsi qu'un numéro WhatsApp, qui recueille en amont les questions et préoccupations des potentiels utilisateurs. Mkulima GPT, devrait officiellement voir le jour dès le mois de décembre prochain.