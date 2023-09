Gabon : les jeunes s'attendent à un changement avec l'arrivée des militaires

Plus d'un mois après la prise de pouvoir des militaires au Gabon, à l'université Omar Bongo, la principale du pays, les étudiants rêvent de changement, ils nourrissent l'espoir d'une vie estudiantine beaucoup plus reluisante.

Les militaires ont fait des promesses en faveur des plus jeunes, ces étudiants espèrent voir un système éducatif remis sur les pieds après des décennies d'agonie.

"C'est vraiment un souffle d'espoir pour nous. Donc nous savons, disons, que vraiment les choses vont changer parce que déjà, notre président de la transition (Brice Oligui Nguema) est très, est très exigeant, explique une étudiante.

Karly Elislande est étudiante en droit, comme plusieurs de ses camarades, elle entretient l'espoir, de voir un jour son pays doté de logements pour les étudiants et de plusieurs autres universités, car les classes et amphithéâtres sont bondés la plupart du temps, et les chances de trouver un emploi à l'issue des études sont très maigres : je pense que le président doit revoir tout ça, installer un campus et pourquoi pas de créer dans chaque province une université pour que chacun reste dans sa province au lieu de tous venir vers Libreville saturer les premières années et deuxièmes années. Après, on ne s'en sort pas."

Il faudra nécessairement du temps pour changer les choses dans cette université comme dans tout le Gabon, mais l'optimisme se voit au sein des populations notamment depuis l'annonce de réformes devant à terme redonner du sourire à plus de 2 millions de Gabonais dont une large partie ne profite pas des richesses de ce pays d'Afrique centrale.