CAN 2025-2027 : l'Algérie retire sa candidature

L'Algérie a décidé de retirer sa candidature à l'organisation des éditions 2025 et 2027 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a annoncé mardi la Fédération algérienne de football (FAF), à la veille de la désignation des pays hôtes.

La FAF "a officiellement transmis à la Confédération africaine de football (CAF) un courrier par lequel elle l'informe de sa décision de retirer la candidature de l'Algérie pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)" en 2025 et 2027, selon le communiqué de la fédération.

Pour 2025, l'Algérie était en concurrence avec le Maroc et un dossier commun présenté par le Bénin et Nigeria. Pour 2027, elle devait rivaliser avec le Sénégal et le Botswana ainsi qu'une candidature commune du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda.

"Ce retrait est motivé par la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du football en Algérie", a encore indiqué la Fédération.

Le communiqué de la FAF a été publié le même jour que l'installation de son nouveau président, Walid Sadi.

Selon le communiqué, la FAF "concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu'elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain".

Le Comité exécutif de la CAF, l'instance africaine de football, se réunira mercredi au Caire, avant une conférence de presse de son président, le Sud-Africain Patrice Motsepe, au cours de laquelle ce dirigeant annoncera l'identité des pays hôtes des éditions 2025 et 2027.