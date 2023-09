Somalie : 13 morts dans une explosion à Beledweyne

Un attentat suicide perpétré avec un camion rempli d'explosifs lancé sur un checkpoint a fait samedi au moins 13 morts et plus de 40 blessés à Beledweyne, dans le centre de la Somalie.

La déflagration a provoqué des dégâts considérables sur les bâtiments alentour, dont certains se sont effondrés. Les secours s'employaient à extraire des décombres des habitants pris au piège.

Cette nouvelle attaque n'a pas été revendiquée par les shebab islamistes qui mènent depuis plus de 15 ans une insurrection armée contre le pouvoir somalien. Le gouverneur de la région de Hiran dont dépend Beledweyne est arrivé sur les lieux du drame. Il s'est adressé à des journalistes qualifiant ce qui s'est passé d'acte de haine. Le bilan pourrait s'alourdir.

Cette attaque survient alors que la Somalie a demandé cette semaine à l'ONU un report de trois mois du retrait des troupes de l'Union africaine prévu d'ici fin septembre. Des forces gouvernementales, soutenues par la force de l'Union africaine et des frappes aériennes américaines, mènent depuis plus d'un an une offensive militaire dans le centre du pays.