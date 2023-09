La lutte contre le terrorisme au menu de la visite du président Filipe au Pentagone

Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III a reçu vendredi le président mozambicain Filipe Nyusi au Pentagone, à Washington D.C.

Une rencontre axée sur la lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes violents au Cabo Delgado. Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur d'autres questions, notamment le renforcement de la sécurité maritime.

"Le terrorisme reste une menace importante pour la sécurité régionale. Et nos deux pays ont souffert du terrorisme. Et nous sommes dans le même bateau. Nous sommes donc profondément reconnaissants de votre partenariat pour lutter contre les groupes extrémistes, violents dans le nord du Mozambique et de votre coopération avec les pays du Sud. La Communauté de développement de l'Afrique, l'Union européenne et d'autres démontrent la puissance du partenariat dans la lutte contre l'extrémisme violent" a souligné Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense.

La province de Cabo Delgado, la plus au nord du Mozambique, riche en gaz, est aux prises avec une insurrection menée par des militants liés au groupe État islamique

"Je tiens à vous remercier très sincèrement, ainsi que le président Biden et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, pour le soutien dont nous bénéficions dans différents domaines allant de l'économie à la santé et à la sécurité " ajouté le président Mozambicain Filipe Nyusi.

En mai dernier, le Japon a promis de soutenir financièrement le combat contre le terrorisme.