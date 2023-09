Le Kenya commémore le 10ème anniversaire de l’attaque du centre commercial Westgate à Nairobi

Il y a 10 ans, le 21 septembre 2013, l'attentat mené par les insurgés somaliens shebab dans le centre commercial de Westgate, à Nairobi, avait couté la vie à 67 personnes.

Jeremy Van Tongeren président de l'association keniane de la sécurité industrielle a rendu hommage à la victime lors de la cérémonie de commémoration qui s'est tenue ce jeudi dans la capitale :"Des vies innocentes ont été perdues et notre sentiment de sécurité a été brisé. Mais aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour nous souvenir de ceux qui nous ont été enlevés trop tôt, nous nous réunissons également pour célébrer quelque chose de bien plus puissant que la violence insensée qui nous a frappé il y a dix ans. a. Nous nous réunissons pour célébrer la résilience de notre nation.

Quatre hommes lourdement armés avaient fait irruption dans le Westgate vers midi. Comme tous les samedis, le centre était bondé,

Fatima Abdul, survivante de l'attaque garde des séquelles physiques et psychologiques de cette journée.

"J'espère que cela ne se reproduira plus. J'ai encore peur parfois. J'ai encore ce flash-back, comme aujourd'hui, je me souviens vraiment des personnes décédées, mais je me souviens aussi que j'ai cette chance de vivre et je suis reconnaissant, oui, et je prie. déclare la jeune femme de 37 ans.

Un tribunal kenyan a déclaré mercredi deux hommes coupables d'avoir aidé les hommes armés d'Al-Shabaab.

Les shebab, alliés à Al-Qaïda, avaient revendiqué le carnage de Wesgate, en représailles à l’engagement du Kenya au sein de la force de l’Union africaine en Somalie, l’Amisom.