Les éléphants migrent du Zimbabwe vers le Botswana à la recherche d'eau

Un grand nombre d'éléphants du plus grand parc national du Zimbabwe se déplacent vers le Botswana voisin à la recherche d'eau, a déclaré lundi un porte-parole.

"De nombreux animaux se sont déplacés du parc national de Hwange vers le Botswana", a déclaré à l'AFP Tinashe Farawo, porte-parole de l'Autorité des parcs et de la faune du Zimbabwe.

Le parc national de Hwange couvre une superficie de plus de 14 600 kilomètres carrés (5 600 milles carrés) et abrite environ 50 000 éléphants.

"Les plans d'eau se sont asséchés et les animaux sont à la recherche d'eau et de nourriture", a déclaré le porte-parole, ajoutant que les buffles et "tous les types d'animaux présents dans le parc" migraient également en masse.

"Je ne peux pas quantifier combien d'éléphants ont déménagé, qu'il s'agisse de centaines ou de milliers, mais c'est beaucoup", a-t-il déclaré à propos de la migration qui a commencé en août.

"Le nombre d'animaux migrant a nettement augmenté au fil des années en raison de l'augmentation des pénuries d'eau", a ajouté Farawo.

L'autorité a déclaré que la migration de la faune sauvage entre le parc national de Hwange et le Botswana n'est pas rare, mais que cette année, elle s'est produite « trop tôt », en invoquant le changement climatique.

Des conflits entre les humains et la faune sauvage

Les mouvements massifs d'animaux sauvages pourraient entraîner une augmentation des conflits entre les humains et la faune sauvage lors de leur passage dans les zones peuplées du Zimbabwe.

"Cela signifie que davantage d'animaux vont envahir les communautés, les gens étant en compétition pour l'eau avec les animaux", a prévenu Farawo.

Les conflits entre les humains et la faune sauvage constituent un problème important dans les régions reculées du Zimbabwe, causé en partie par la croissance démographique.

Les éléphants ont tué au moins 60 personnes l'année dernière, selon les chiffres du gouvernement.

Le Zimbabwe compte environ 100 000 éléphants, la deuxième plus grande population au monde et presque le double de la capacité de ses parcs, affirment les défenseurs de l'environnement.

Le Botswana abrite environ 130 000 individus, soit la plus grande population d'éléphants au monde.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a classé l’Afrique australe comme une région à risque, confrontée à des risques accrus de chaleur extrême et à une diminution des précipitations dues au réchauffement climatique.