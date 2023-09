Libye : une semaine après la catastrophe à Derna

À Derna, une semaine après les inondations dévastatrices qui ont fait des milliers de morts et détruit des immeubles entiers, des secouristes fouillaient lundi les débris à la recherche de corps ou d'éventuels survivants.

Cet habitant a survécu à ces pluies torrentielles. Réveillé par les cris de ses voisins pendant la nuit, il a assisté impuissant à l'inondation de son quartier. Si sa famille et lui ont réussi à s'échapper, plusieurs autres personnes n'ont pas eu cette chance.

"Nous sommes maintenant au quatrième étage. C'est mon appartement. L'eau a atteint deux mètres de haut. J'en suis à la hauteur de mes mains. Nous avons emmené les familles dans la cage d'escalier et de là sur le toit" explique Abdul Salam Anwisi, survivant des inondations de Derna.

Certaines parties de la ville de Derna incluant des bâtiments et des infrastructures ont été rayées de la carte, et d'après des habitants, la plupart des victimes ont été ensevelies sous la boue ou emportées vers la Méditerranée. Dimanche, au port de Derna, des plongeurs turcs et russes étaient encore à la recherche de corps, une semaine après la catastrophe.

Une équipe de sauveteurs français a installé un hôpital de campagne à Derna. Quatre secouristes grecs et trois Libyens ont été tués dans un accident de la route dans la ville.

Selon un dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement basé dans l'Est du pays divisé, la catastrophe a fait un peu plus de 3 283 morts.

Le bilan final pourrait être beaucoup plus lourd en raison du nombre de disparus qui se comptent par milliers.