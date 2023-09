Libye : la ville de Derna à l'épreuve de la tempête Daniel

Les images publiées sur les réseaux sociaux par la chaîne de télévision libyenne Al Masar le 13 septembre montrent les dégâts considérables causés par les inondations meurtrières dans la ville de Derna, dans l’est de la Libye.

La ville côtière de la Méditerranée a été frappée par une énorme crue éclair dimanche dernier, que les témoins ont assimilée à un tsunami après que deux barrages en amont ont éclaté lorsque des pluies torrentielles apportées par la tempête Daniel ont dévasté la région.

Les craintes d’une augmentation du nombre de morts en Libye

La Libye a été secouée mercredi par une inondation massive qui a tué au moins 2300 personnes lorsqu’une vague d’eau a dévasté la ville orientale de Derna, laissant 10 000 autres disparus selon la Croix-Rouge.

Les missions de secours se sont multipliées avec la Turquie, l’Égypte et les Émirats arabes unis parmi les premières nations à envoyer de l’aide d’urgence dans ce pays marqué par la guerre, et l’ONU s’est engagée à verser 10 millions de dollars pour aider les survivants, dont plus de 30 000 sans-abri.

Le mur d’eau a arraché des bâtiments entiers, des véhicules et les gens à l’intérieur. Beaucoup ont été balayés dans la mer Méditerranée, avec des corps échoués plus tard sur des plages jonchées de débris et d’épaves de voitures.

Des survivants traumatisés ont creusé à travers les ruines de bâtiments ravagés par la boue pour récupérer les corps des victimes, dont un grand nombre étaient enveloppés dans des couvertures à ciel ouvert avant d’être enterrés dans des fosses communes.

Le nombre de morts confirmés dans ce pays d’Afrique du Nord politiquement fracturé a atteint 2300 mardi après-midi, mais certains responsables régionaux ont été cités comme donnant des chiffres plus de deux fois plus élevés.

Dix mille autres personnes étaient toujours portées disparues, a déclaré Tamer Ramadan de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

"Le nombre de morts est énorme et pourrait atteindre des milliers", a déclaré mardi Ramadan, ajoutant que l’organisation avait des sources indépendantes disant que "le nombre de personnes disparues frappe 10000 personnes jusqu’à présent".

«Calamité épique»

La Libye, riche en pétrole, se remet encore des années de guerre et de chaos qui ont suivi le soulèvement soutenu par l’OTAN, qui a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

Le pays est resté divisé entre deux gouvernements rivaux -- l’administration négociée par l’ONU, internationalement reconnue, basée à Tripoli, et une administration séparée dans l’est de la catastrophe.

Les médias ont cité un porte-parole du ministère de l’Intérieur du gouvernement de l’Est qui a déclaré que "plus de 5200" personnes étaient mortes à Derna.

La ville, à 300 kilomètres (190 miles) à l’est de Benghazi, est entourée de collines et traversée par un lit de rivière qui est généralement sec en été, mais qui est devenu un torrent qui fait rage qui a également détruit plusieurs ponts.

Les coulées de boue et les inondations ont également frappé les zones voisines de l’est de la Libye où, selon le groupe d’aide, le Conseil norvégien pour les réfugiés, "des villages entiers ont été submergés par les inondations et le nombre de morts continue d’augmenter".

« Partout en Libye, des communautés ont enduré des années de conflit, de pauvreté et de déplacements. La dernière catastrophe aggravera la situation de ces personnes. Les hôpitaux et les refuges seront débordés. »

Avec la propagation de la préoccupation mondiale, plusieurs pays ont offert une aide urgente et des équipes de secours pour aider à résoudre ce qu’un fonctionnaire de l’ONU a appelé "une calamité de proportions épiques".

Les Nations Unies ont alloué 10 millions de dollars aux secours en cas de catastrophe, a déclaré Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence.

"La tempête Daniel a fait des milliers de morts, causant des dégâts considérables et anéantissant les moyens de subsistance dans l’est de la Libye", a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter, ajoutant : "Nous sommes aux côtés du peuple libyen en ces temps difficiles."

Effort de sauvetage

Des équipes de secours turques sont arrivées dans l’est de la Libye, ont indiqué les autorités, et l’Algérie, la France, l’Italie, le Qatar et la Tunisie se sont également engagés à aider.

Les Émirats arabes unis ont envoyé deux avions de secours transportant 150 tonnes de vivres, de secours et de fournitures médicales.

L’UE a déclaré que l’aide de l’Allemagne, de la Roumanie et de la Finlande avait été envoyée en Libye, y compris de la nourriture, des réservoirs d’eau, des tentes et des couvertures ainsi que des tentes d’hôpitaux et des générateurs d’électricité.

Un vol koweïtien a décollé mercredi avec 40 tonnes de fournitures, et la Jordanie a envoyé un avion militaire chargé de colis alimentaires, de tentes, de couvertures et de matelas.

Les experts climatiques ont établi un lien entre la catastrophe meurtrière de la Libye et une combinaison des impacts d’une planète chaude et des années de chaos politique et de sous-investissement dans les infrastructures.

Les tempêtes de la Méditerranée, telles que Daniel -- qui ont frappé plus tôt la Turquie, la Bulgarie et la Grèce -- sont connues sous le nom de "médicaments" qui peuvent gagner en force à mesure que l’air chaud absorbe plus d’humidité.

Les phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat ont tendance à être les plus meurtriers dans les pays pauvres et déchirés par les conflits qui manquent d’une bonne infrastructure, de systèmes d’alerte précoce et de services d’intervention d’urgence solides.

Alors que le monde se réchauffe, la catastrophe libyenne "illustre le type d’inondation dévastatrice auquel nous pouvons nous attendre de plus en plus à l’avenir", a déclaré Bristol Univers