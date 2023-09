A Londres, une exposition célèbre les '' créateurs rebelles''

Des créateurs rebelles de Londres à l’honneur à l’occasion d’une exposition sur la mode au Design Museum. "REBEL : 30 ans de mode londonienne" présente près de 100 looks audacieux d'anciens participants à l'initiative "NEWGEN", gérée par le British Fashion Council depuis 1993.

Sont exposés, La robe de cygne de Bjork, le numéro en latex gonflé de Sam Smith et le pantalon brodé de Harry Styles

"Je pense que Londres est vraiment très connectée à la mode, que ça a toujours été une ville d'innovateurs. Elle a toujours soutenu les nouveaux talents de la mode. Et je pense que Londres est une ville extrêmement stylée, nous sommes si multiculturels, avec tellement de personnes d'origines différentes, que cela conduit inévitablement à une sorte de melting-pot d'idées et de créativité . Je pense que c'est formidable", a expliqué Priya Ahluwalia, créatrice de mode, ancienne élève de NEWGEN.

"REBEL : 30 ans de mode londonienne" présente près de 100 looks audacieux d'anciens participants à l'initiative "NEWGEN", gérée par le British Fashion Council depuis 1993. Le programme aide des jeunes créateurs a réaliser leurs rêves.

"Il y a clairement un narratif autour de la nature rebelle de la mode et de la notion de repousser ses limites, d'enfreindre les règles, de changer les modèles commerciaux, les concepts, les idéaux de beauté, et c'est en quelque ce qu'ont fait sorte toutes les générations de créateurs passées par le programme NEWGEN. Et c'est le récit commun de cette exposition. Et il ne fait aucun doute que ce sera le cas pour les créateurs NEWGEN qui défileront à la Semaine de la mode de Londres dans les jours à venir"; a déclaré Caroline Rush, PDG du British Fashion Council (BFC).

L'exposition consacre aussi des espaces à la tradition des écoles d'art dans le développement des talents, à l'influence de la scène des clubs et à une zone de défilés. Elle reste ouverte jusqu'au 11 février 2024.