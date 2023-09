Libye : la tempête Daniel fait 150 morts dans l'est

Au moins 150 personnes ont été tuées dimanche à cause des inondations provoquées par la tempête Daniel dans l'est de la Libye.

Les pluies diluviennes ont frappé les villes côtières du Jabal al-Akhdar dans le nord-est, mais également Benghazi où un couvre-feu a été décrété et les écoles fermées. Des équipes de secours ont été dépêchés dimanche à Derna. Les autorités de l'est ont perdu le contact avec neuf soldats lors des opérations de sauvetage dans cette ville.

Des centaines d'habitants y sont toujours bloqués dans des zones difficiles d'accès. Les autorités municipales ont appelé à l'aide nationale et internationale. Selon elles, quatre ponts principaux et deux immeubles se sont effondrés. Lundi, lors d'un Conseil des ministres extraordinaire diffusé à la télévision le Premier ministre Abdelhamid Dbeidah a annoncé trois jours de deuil national appelant à l'unité de tous les Libyens face à cette catastrophe. La tempête Daniel a aussi frappé la Grèce, la Turquie et la Bulgarie.

L'Egypte a appelé à la prudence sur la côte nord qui borde l'est de la Libye et annoncé entamer des préparatifs pour minimiser l'impact de la tempête Daniel.