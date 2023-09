Etats-Unis : 22e anniversaire des attentats du 11 septembre

Les Etats-Unis ont commémoré lundi, le 22 e anniversaire des des attentats du 11 septembre 2011. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a assisté aux cérémonies organisées au mémorial et au musée du 11 septembre sur le site de Ground Zero, dans le sud de Manhattan, à New York.

Le 11 septembre 2011, dix-neuf djihadistes, pour la plupart saoudiens, avaient détourné quatre avions. Outre les deux qui ont détruit le World Trade Center, un troisième avion a percuté le Pentagone près de Washington, et un quatrième s'est écrasé dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie, Au total, ces attentats ont tué près de 3 000.

Vingt-deux ans après , deux victimes ont été formellement identifiées grâce à l'utilisation de "la technologie de séquençage de nouvelle génération, plus sensible et plus rapide que les techniques d'ADN conventionnelles".

"Nous espérons que ces nouvelles identifications apporteront un peu de réconfort aux familles de ces victimes, et les efforts continus du Bureau du médecin légiste en chef témoignent de l'engagement inébranlable de la ville à réunir toutes les victimes du World Trade Center avec leurs proches", a déclaré le maire Eric Adams, selon un communiqué publié vendredi en fin de journée.