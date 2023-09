L'Ethiopie a finalisé le remplissage de son mégabarrage sur le Nil

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé dimanche que le quatrième et dernier remplissage (d'eau) du barrage de la Renaissance avait été réalisé avec succès". La finalisation du remplissage du plus grand barrage d'Afrique, menace de relancer les tensions régionales avec l’Egypte et le Soudan situés en aval.

Cette annonce intervient alors que des négociations entre les trois pays, interrompues depuis avril 2021, avaient repris le 27 août.

"Il y a eu beaucoup de défis, nous avons souvent été poussés à faire marche arrière. Nous avons eu un défi interne et des pressions extérieures. Nous avons atteint (ce stade) en faisant face avec Dieu", a déclaré le chef du gouvernement éthiopien.

Ce mégabarrage de 145 mètres de haut, aura coûté environ 3,5 milliards d'euros. L'Ethiopie pourra désormais doubler sa production d'électricité, à laquelle environ seulement la moitié de ses quelque 120 millions d'habitants ont accès.

Jugé vital par Addis Abeba, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (Gerd), reste au cœur d'un conflit régional. L'Egypte et le Soudan craignant, que cet ouvrage titanesque ne réduise leur approvisionnement en eau.