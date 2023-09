Cameroun : 3 morts dans une attaque à Muea

Dans ce véhicule calciné, se trouvaient deux personnes qui ont été brulé après une attaque attribuée à des séparatistes camerounais. Une troisième personne qui tentait de fuir a été tuée par balle.

Dans cette petite ville de Muea, situé au sud-ouest du Cameroun, les habitants, dont certains ont assisté à la scène sont sous le choc.

Selon des ONG, dont Amnesty International, à l’ouest du Cameroun, les civils seraient régulièrement victimes de violences commises par les forces de l'ordre et les séparatistes armés, qui sont en conflit dans cette région majoritairement anglophone.

Une situation qui dure depuis fin 2016. À cette période, le gouvernement de Paul Biya avait commencé à réprimer violemment des manifestations pacifiques d'anglophones s'estimant marginalisés.

Par la suite, de nombreux groupes armés séparatistes avaient proclamé en 2017 l'"indépendance" d'une région qu'ils appellent l'"Ambazonie". Depuis, l’armée camerounaise est présente dans la région.

Ce conflit a fait plus de 6.000 morts et forcé plus d'un million de personnes à se déplacer, selon le centre de réflexion International Crisis Group (ICG).