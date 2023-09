Zimbabwe : Emmerson Mnangawa prête serment

Emmerson Mnangagwa, 8o ans, entame un nouveau quinquennat à la tête du Zimbabwe après sa victoire à la présidentielle du 26 août. Lundi il a présenté serment dans le stade de la capitale Harare.

Le président zimbabwéen a promis de renforcer la démocratie et l'ancrage de son pays dans le concert des nations sous sa gouvernance.

"Sous ma direction et celle du nouveau gouvernement de la Zanu PF, la démocratie, la bonne gouvernance, l'État de droit et la politique de tolérance seront renforcés. Notre adhésion à la SADC, à l'Union africaine, aux Nations unies et à d'autres pays du Comité des nations, ainsi que notre engagement à leur égard, restent guidés par les principes du respect mutuel", a déclaré le président zimbabwéen.

Devant ses supporters présents dans le stade national de Harare, d’une capacité de 60 000 places, Emmerson Mnangagwa a vanté le déroulement du dernier scrutin. Malgré les réserves des observateurs internationaux.

"En conclusion, permettez-moi de vous féliciter une fois de plus, vous, le peuple de notre grande patrie, le Zimbabwe, le peuple du Monomotapa, pour le succès des élections générales harmonisées, pacifiques, libres, justes, transparentes et crédibles qui se sont déroulées dans le bassin hydrographique.’’, s'est félicité Mnangawa.

Des élections contestées cependant par son principal rival Nelson Chamisa crédité de 44 %.