Mondial de Basketball : Juba célèbre les "Bright Stars"

Des centaines de Sud-Soudanais étaient réunis mercredi au stade de basketball de Nimra Talata; à Juba pour soutenir leur équipe nationale qui rencontrait la Serbie dans le cadre de la coupe du monde.

Une communion avec les "Bright Stars" qui évoluaient pourtant aux Philippines, à 10 000 kilomètres de la capitale Sud-Soudanaise.

"Nous avons pu jouer avec les géants du monde et vaincre l'un d'entre eux. La Chine est l'un des plus grands pays du monde en termes d'économie et de politique, mais qu'un petit pays comme le soudan du sud vienne gagner contre elle, c'est énorme. Nos joueurs ont changé l'image du monde et la façon dont les gens nous regardent. ", a déclaré Paul Isaac, supporter de Bright Stars.

Lundi en effet, le Soudan du Sud a enregistré sa première victoire en coupe du monde de Basketball en dominant la Chine par 89-69. De quoi faire oublier la défaite mercredi face à la Serbie 115-83, sixième au niveau mondial et l’élimination en phase de groupe. La victoire espérée pour se qualifier pour le deuxième tour n'a pas eu lieu.

"Notre pays est connu pour différentes choses, mais les questions sociales sont très importantes pour nous et pour ces jeunes. Ils nous ont permis de relever la tête et nous ont encouragés, nous et beaucoup d'autres. Notre pays sait qu'il y a des gens dans le monde qui ne nous connaissent pas. Maintenant, ils nous connaissent grâce à cette équipe, et nous les félicitons. C'est la première fois que nous participons à la Coupe du monde de basket-ball et que nous remportons trois points. Ils ont fait cela pour nous donner de l'espoir pour notre pays.’’, s'est félicité Adab Mayuen, supporter des Bright Stars.

L’espoir pour un pays connu essentiellement pour la guerre civile qui l'a dévasté entre 2013 et 2018, faisant au moins 380.000 morts et des millions de déplacés.

Emmenés par Luol Deng, ancien joueur des Chicago Bulls et aujourd'hui président de la fédération, tous les espoirs sont permis.

Entraîneur de la sélection durant les qualifications, le charismatique double All Star NBA a mené l'équipe à une qualification historique au Mondial.

Sur le banc en tant qu'adjoint durant le tournoi, il a encore un objectif avec ses joueurs lors des matches de classement: décrocher le billet pour les Jeux olympiques de Paris qui sera attribué à la meilleure des cinq nations africaines (avec le Cap-Vert, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, l'Angola).