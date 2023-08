Le Burundi célèbre les '' Imbonerakure'', les jeunes du pouvoir

C’est en chants et danses, et sous l’autorité d’Evariste Ndayishimiye, que des Burundais ont célébré les Imbonerakure, les jeunes du CNDD-FDD, au pouvoir. L’événement et salue selon le président, la bravoure des jeunes qui ont défendu le pays contre les agressions étrangères.

"En 2016, nos ennemis nous ont attaqués avec de l'aide étrangère. L'ONU nous a condamnés, l'Europe nous a condamnés et d'autres pays soutiennent encore la colonisation. Mais grâce à la bravoure des Imbonerakure (la ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD), personne ne nous a touchés et aujourd'hui, notre pays est debout.", a déclaré Evariste Ndayishimiye Ndayishimiye, président du Burundi.

Au moins 50 000 jeunes font partie des imbonerakure. Et n’ont pas bonne presse, puisque qualifiés de milice par l'ONU. En 2014, armés par le feu président Pierre Nkuruziza en quête d’un 3e mandat très contesté, les imbonerakure ont régné sans foi ni loi dans le pays. Mais pour le pouvoir, ils ont rang de héros.

"Nous encourageons tous les Imbonerakure. Ceux qui ont réussi à arriver jusqu'ici et ceux qui n'y sont pas parvenus. Continuez à être des héros, défendez l'honneur des Burundais et des Africains car vous êtes la lumière, vous êtes les piliers de la paix et du développement, vous êtes notre avenir", a déclaré Révérien Ndikuriyo, secrétaire général du parti CNDD-FDD.

Fort de cette considération, la journée du 26 aout est consacrée aux Imbonerakure, visionnaires en en langue kurundi. Des jeunes à la réputation sulfureuse mais célébrés par le pouvoir au son des incontournables tambour du Burundi.