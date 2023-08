Lampedusa : le centre de la Croix-Rouge italienne est saturé

Des centaines de migrants ont continué d’affluer ce week end sur la petite île italienne de Lampedusa.

Peu à peu, le centre d'accueil géré par la Croix-Rouge italienne se retrouve de nouveau surpeuplé.

Les arrivées, plus nombreuses qu'à l'ordinaire, combinées à la mer agitée de lundi qui a rendu plus difficile le transfert des migrants hors de l'île, ont compliqué les opérations du centre, selon Ignazio Schintu, un responsable de la Croix-Rouge : " Il est évident que la situation est critique et qu'il s'agit d'une situation d'urgence, étant donné que 4 000 personnes se trouvent dans une structure prévue pour en accueillir 800. Pour l'instant, il y a suffisamment de sanitaires pour tous les occupants. Nous avons dû augmenter le nombre de toilettes en ajoutant des structures d'urgence. La cuisine a été améliorée et ce sont là les mesures les plus importantes. Les personnes vulnérables et les mineurs sont accompagnées, dans la mesure du possible"

Selon le ministère italien de l'intérieur, plus de 113 000 migrants dont 12000 mineurs, sont arrivés en Italie par la mer en 2023.

A 187 kilomètres de la côte tunisienne, Lampedusa est devenue un point de passage pour les migrants vers l’Europe. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a demandé l'aide de l'Union européenne pour conclure un accord avec la Tunisie afin d'arrêter les bateaux de migrants en échange d’une aide économique.