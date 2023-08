Coupe du monde de Basketball : les équipes africaines brillent

Les équipes africaines brillent pendant cette 4ème journée de coupe du monde de basketball 2023.

Les effectifs du Soudan du Sud et du Cap-Vert, les deux nations les moins bien classées parmi les 32 équipes en lice au début de la compétition, se sont imposés lundi.

Le Soudan du Sud a battu la Chine 89 à 69 à Manille tandis que le Cap-Vert a remporté la partie face au Venezuela 81 à 75 à Okinawa au Japon.

Les deux équipes restent ainsi en lice pour une place au second tour de la Coupe du monde et dans la course à la qualification automatique de l'Afrique pour les Jeux olympiques de Paris l'été prochain.

La Côte d’Ivoire quant à elle remporte son premier match en coupe du monde ce lundi face à l’équipe iranienne 71 à 69. Une victoire des éléphants qui vaut aux iraniens de sortir de la compétition après deux défaites.

Les éléphants de Côte d’Ivoire joueront leur dernier match de poule ce mercredi face au Brésil, un match déterminant pour la suite de l’équipe dans la compétition, les Ivoiriens ayant perdus lors de leur premier match face à l’Espagne.