Au Sommet des BRICS, l'accent est mis sur la création d'une devise commune

Le sommet des BRICS a été le théâtre de conversations autour de la suppression des réglementations qui entravent la création d’une devise commune aux pays du bloc.

Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui représentent près d'un quart de la richesse mondiale, veulent détrôner le dollar, considéré comme le symbole de l'hégémonie occidentale.

Cette nouvelle monnaie des BRICS devrait permettre d'accroître les échanges commerciaux entre les pays membres. Une aubaine pour les petites entreprises.

"La reprise économique mondiale repose sur un système de paiement global prévisible et sur le bon fonctionnement des banques, des chaînes d'approvisionnement, du tourisme et des flux financiers. Nous poursuivrons les discussions sur les mesures pratiques visant à faciliter les flux commerciaux et d'investissement", a déclaré le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.

La Chine, l'un des membres des BRICS, a déclaré que les pays membres se doivent de coopérer financièrement les uns avec les autres afin de favoriser le développement économique du bloc.

_"Nous, les nations des BRICS, devrions nous renforcer par l'unité et agir avec un sens aigu des responsabilités en renforçant la coopération dans tous les domaines et en promouvant un développement de haute qualité dans le but d'apporter au monde plus de certitude, de stabilité et d'énergie positive._Le développement est un droit pour les pays, mais pas un privilège", a déclaré le président chinois Xi Jinping.

Pendant ce temps, les Sud-Africains espèrent que les délibérations du sommet auront un impact positif dans leur pays.

"Travailler avec d'autres entrepreneurs d'autres pays serait une bonne chose, car cela nous exposerait davantage aux technologies, en particulier à celles de la Chine, qui sont plus avancées dans ce domaine. Pour ce que je fais, j'ai besoin de technologie. Même aujourd'hui, nous collaborons avec des petites entreprises dans tout le pays, alors si cela nous expose à d'autres pays, ce sera parfait", a déclaré Xolani Machele, citoyen sud-africain.

"La tenue du sommet des BRICS ici, en Afrique du Sud, est-ce qu'il faut pour apporter une solution aux problèmes des jeunes et du chômage élevé. D'après ce que j'ai vu dans ma communauté, la plupart des chômeurs se trouvent dans les zones rurales. Il faut que des pays comme la Chine interviennent", a déclaré Joseph Manwele, citoyen sud-africain.

L'une des discussions les plus importantes du sommet a porté sur la réduction des droits de douane qui empêchent les petits agriculteurs des pays du BRICS de faire du commerce en Afrique du Sud. Sithembile Ntombela, PDG de Brand SA, souligne que l'élargissement du bloc des BRICS à d'autres pays intéressés est considéré comme l'un des outils qui permettra d'intensifier le commerce agricole.

"Vous savez, la façon dont je vois le bloc des BRICS est que la croissance a été un phénomène au fil des ans si vous considérez que nous avons commencé en 2010. Les chiffres étaient inférieurs à 10 % en termes de création d'argent entre nous, alors qu'ils sont passés à plus de 30 % aujourd'hui. Cela signifie qu'il y a encore plus d'opportunités parmi les cinq pays BRICS. Alors, imaginez maintenant si nous devions amplifier cela et ajouter d'autres pays à ce bloc", a déclaré M. Ntombela.

Alors que les dirigeants des pays des BRICS se sont réunis ici à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour étudier les possibilités qui s'offrent à eux, les conversations ont également porté sur les obstacles au commerce, tels que le ralentissement de la croissance économique mondiale et les tensions géopolitiques entre les pays.