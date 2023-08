Ouganda : commercialiser la vanille, un challenge pour les agriculteurs

La culture de la vanille fait fureur en Ouganda, mais les agriculteurs se demandent aujourd'hui si le jeu en vaut la chandelle.

Peu recherchée dans son pays, la vanille fait l'objet d'une forte demande à l'échelle mondiale.

Lorsque Dan Mukasa s'est lancé dans la culture de la vanille en 2018, il misait sur l'espoir de gagner de l'argent. L'épice se vendait à l'époque 80 dollars le kilogramme, mais il savait aussi que ce prix pouvait être multiplié par dix.

"J'ai décidé de la planter en visant 20 000 shillings le kilogramme. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planter, mais j'ai aussi commencé petit, avec environ cinq plants, puis j'en ai ajouté de plus en plus avec le temps", Dan Mukasa, un cultivateur de vanille basé à Luwero, dans le centre de l'Ouganda.

Pour protéger les cultivateurs de vanille, le gouvernement a commencé à déclarer la période de récolte - une période probable qui tient compte des tendances dans les différentes régions du pays. Les gousses mûrissent d'abord dans l'ouest.

La période officielle de récolte a débuté le 17 juillet. Alors que les négociants terminent leurs ventes, les agriculteurs planifient déjà la prochaine récolte. "La date que nous fixons n'est pas absolue. Il s'agit d'une estimation. Il n'est pas possible d'avoir une date unique pour tous les agriculteurs du pays et pourtant nous avons différentes régions agronomiques dans ce pays", a déclaré Kyakulaga Fred Bwino, ministre de l'agriculture de l'État.

Les exportateurs locaux s'inquiètent de la diminution de l'homogénéité et de la qualité, ce qui réduit la demande de vanille ougandaise au niveau mondial.

La période de récolte désignée peut offrir un certain niveau de sécurité, mais pour les agriculteurs, ce n'est pas suffisant.

Comme l'explique Mukasa, "oui, quelqu'un peut encore récolter maintenant, mais rappelez-vous que c'est la période ouverte à tous pour vendre, alors vous avez plus de chances d'avoir des voleurs qui viennent prendre votre vanille parce que personne ne leur demandera d'où elle vient. Mais avant cette période, personne ne peut vendre de vanille. Mais maintenant, si c'est l'heure de la vente, tout le monde peut vendre de la vanille, peu importe d'où elle vient".

La fluctuation du marché mondial a laissé les producteurs de vanille dans l'embarras. Le kilogramme se vend aujourd'hui à un peu plus d'un dollar. Le gouvernement demande aux agriculteurs de faire preuve de patience. "Parce que la vanille a une caractéristique unique, nous conseillons à ceux qui la possèdent déjà de ne pas la détruire, car vous la détruirez aujourd'hui et demain la demande augmentera à nouveau et le prix augmentera à nouveau, alors soyez patients", a déclaré Kyakulaga Fred Bwino, ministre de l'agriculture.

Les statistiques gouvernementales montrent qu'à la fin de l'année 2022, le pays a exporté de la vanille pour une valeur de 11 millions de dollars.

Dans sa ferme de deux acres, la première récolte de Dan ne représente que quelques kilogrammes, mais si l'on cumule sa production et celle de tous les cultivateurs ougandais, le pays se classe au deuxième rang des exportateurs de vanille sur le plan du contenu, après Madagascar.