Mondial féminin : l’Espagne sacrée championne du monde

Grâce à un but de Carmona, les Espagnoles remportent leur premier titre mondial en s’imposant 1-0 face à l’Angleterre, ce dimanche, à Sydney.

Ce succès sonne comme une revanche pour le sélectionneur espagnol Jorge Vilda, visé l’an dernier par la fronde de quinze internationales dénonçant ses méthodes trop strictes.

La victoire de l'Espagne, qui n'en est qu'à sa troisième participation à la Coupe du monde, a empêché les Lionnes, championnes d'Europe en titre, de ramener le trophée en Angleterre pour la première fois depuis 1966.

L'Espagne s'est imposée grâce à un but d'Olga Carmona à la 29e minute. L'arrière gauche a marqué dans deux matches consécutifs de la Coupe du monde pour l'Espagne, et est devenue la septième joueuse de l'histoire du tournoi à marquer à la fois en demi-finale et en finale.

L'Espagne avait frôlé la mutinerie l'année dernière lorsque 15 joueuses avaient quitté l'équipe nationale. La Roja a été l'équipe la plus agressive en finale et a exercé une pression tout au long du match.