SADC : sécurité et développement, défis Joao Lourenço

Joao Lourenço a succède à Félix Tshisekedi à la tête de la Communauté de développement de l'Afrique australe lors du 43e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement qui s'est tenu jeudi dans la capitale angolaise Luanda.

L'industrialisation durable et le développement inclusif ont été évoqués par le nouveau patron de la SADC. Mais pas que.

"Il est également important de souligner ici certains des principaux défis en matière de sécurité dans la région, comme la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, où, comme vous le savez, nous avons déployé des efforts conjoints.’’, a déclaré le président angolais.

La SADC a approuvé en effet le déploiement d'une force régionale afin de tenter de rétablir la paix dans l’Est de la RDC. Le président congolais attend de cette mission, une contribution très efficace.

"Néanmoins, le peuple congolais garde espoir et confiance en la capacité de ses forces armées à vaincre l'ennemi, et est fier de l'appui annoncé de la SAMIM RDC (mission de maintien de la paix), qu'il espère aussi décisive et efficace que l'appui fourni par la SAMIM (au Mozambique, Ndlr)."; a affirmé Felix Tshisekedi.

Voir la SADC jouer sa partition dans la résolution des crises, c’est ce qu’attend l’opposition angolaise.

"Il est important de concentrer les efforts réels sur la résolution des conflits, car là où il n’y a pas de stabilité, il n'y a évidemment pas de développement, et ce sont les deux réalités qui préoccupent le plus la région.’’; a souligné Adalberto Costa Junior, leader de l'opposition angolaise.

La SADC promet aussi de s’investir pour la tenue des scrutins transparents cette année, au Zimbabwe, en RDC, en 'Eswatini et à Madagascar.