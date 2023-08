Australie : convention du football féminin

La convention du football féminin a débuté vendredi à Sydney, en Australie. C’est la sénégalaise Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA qui était à la manœuvre, à deux jours de la finale du mondial féminin 2023. Edition vantée par ses organisateurs.

" Merci aux deux nations hôtes, l'Australie et Aotearoa New Zealand, d'avoir uni le monde, à tous ceux qui ont mis leurs efforts - leur cœur - dans ce qui restera dans les livres d'histoire du football féminin comme la meilleure, la plus spectaculaire, la plus colorée, la plus inclusive et la meilleure Coupe du Monde Féminine de la FIFA de tous les temps. Et je vous entends.’’; a déclaré Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA.

Cette 9e édition a généré a généré plus de 570 millions de dollars. Permis l’éclosion de nouvelles nations comme le Maroc, la Jamaïque, et l'Afrique du Sud qui ont atteint pour la première fois la phase à élimination directe.

Le président Infantino a défendu le choix d'élargir à 32 sélections participantes le Mondial féminin, qui jusque-là n'en comptait que 24.

"Ils disaient: ça ne va pas marcher, le niveau est trop différent, vous aurez des scores de 15-0, ce sera mauvais pour le football féminin et son image+", a-t-il lancé.

"Mais je suis désolé, la Fifa a eu raison. Nous avions de nombreux pays dans le monde qui pensaient avoir une chance de participer. Tout le monde croit maintenant qu'il y a une chance de briller sur la scène mondiale", a assuré le patron du football mondial.