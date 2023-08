Italie : des centaines de migrants arrivent à Lampedusa

Des centaines de migrants sont arrivés sur la petite île italienne de Lampedusa en quelques heures mardi.

La plupart d'entre eux sont originaires de Sfax, en Tunisie, selon l'agence de presse italienne ANSA.

Nombre d'entre eux ont été secourus par les garde-côtes italiens, tandis que d'autres ont été secourus par des navires de sauvetage à but non lucratif et d'autres petites embarcations arrivées de manière indépendante.

SKY Italia a montré un groupe de migrants débarquant d'un navire des garde-côtes et arrivant sur le quai de Lampedusa. Parmi eux, des jeunes femmes et des enfants marchaient pieds nus le long du quai en direction des bus qui les attendaient.

Pendant tout l'été, les autorités ont fait la navette entre les migrants et l'installation temporaire de l'île, conçue pour accueillir 400 personnes, mais qui a souvent du mal à en accueillir des milliers. Après une courte période sur l'île, la plupart des migrants sont transférés par ferry vers d'autres régions d'Italie.

La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, dont le gouvernement de droite comprend un parti anti-migrants, avait sollicité l'aide de l'Union européenne pour conclure un accord avec la Tunisie afin d'arrêter les bateaux de migrants en échange d'une aide économique et d'autres formes d'aide.

Ses efforts n'ont pas permis de ralentir les arrivées.

Le nombre de migrants arrivant par la mer en Italie cette année devrait dépasser les 100 000 mardi. Ce chiffre représente plus du double de celui de la même période en 2023.

Selon les Nations unies, on estime que 2 175 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe par la mer cette année.