AF du Sud : plaidoyer pour la protection des éléphants

Depuis 2012, le 12 août** est la journée consacrée aux éléphants à l’échelle mondiale. La réserve Adventures with Elephants à Bela Bela, en Afrique du Sud, a mis à profit cette journée pour sensibiliser sur la protection de cette espèce animale souvent en conflit foncier avec les humains.**

Dans plusieurs pays du continent, la cohabitation homme-éléphant est loin d’être pacifique.

"Je pense que tout le monde, qu'il s'agisse d'un zoo, d'une ONG, d'un établissement comme le nôtre ou d'un parc national, souhaite que la faune sauvage fasse partie de notre avenir et les éléphants en sont un élément essentiel. C'est une espèce clé. Si vous protégez les éléphants, vous protégez tout ce qui se trouve en dessous. Et je pense que c'est ce qui fait la joie de la Journée mondiale de l'éléphant. Nous essayons de faire passer le message que les éléphants ont besoin d'une place sur cette planète.'', explique Sean Hensman, directeur d'Adventures with Elephants.

C’est dans cette optique que le parc a mis en contact des gens ordinaires avec des éléphants par le biais d'interactions uniques, afin qu'ils puissent mieux comprendre l'animal.

"Le simple fait de savoir qu'un éléphant peut être si doux est incroyable parce que lorsque vous êtes dans la nature et qu'ils vous entourent, vous avez peur qu'ils vous attaquent. Mais quand on voit à quel point ils sont gentils, c'est incroyable de voir ça", raconte Kayla Dagley, visiteur à Adventures with Elephants.

L’Afrique abrite environ 400 000 éléphants qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Mais ils ne sont pas à l’abri du braconnage.