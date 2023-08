Cuba : Une collection d'affiches de cinéma inscrite à la liste "Mémoire du monde" de l'UNESCO

Les affiches de cinéma cubaines ont récemment été inscrites sur la liste "Mémoire du monde" de l'UNESCO, qui vise à préserver le patrimoine documentaire de l'humanité.

A Cuba, la collection de sérigraphies d'affiches de films cubains n’a plus de secret pour Sara Vega, graphiste à la Cinémathèque de La Havane. Colorées, abstraites, pop ou comiques, il y en a pour tous les goûts, explique-t-elle : "c'est une collection qui rassemble des affiches de films de tous les genres et de toutes les régions du monde. Il y a des posters de films du Japon, de Chine, d'Egypte, et de Suède. Il y a des films importants, d'autres qui le sont moins, des affiches socialistes, capitalistes et, bien sûr, cubaines".

Les Cubains entretiennent depuis longtemps une relation étroite avec le cinéma, mais rien ne représente mieux cet amour pour les films que les affiches uniques créées pour en faire la promotion. Selon Sara Vega," l'affichage dans les rues relèvait de la publicité, aujourd'hui, on affiche chez soi ce que l'on aime, ce que l'on peut voir tous les jours et dont on ne se lasse pas". Elle ajoute : " J'ai écrit récemment que dès que les gens auront remplacé le tableau du Sacré-Cœur de Jésus par une affiche du film Baisers volés, la bataille sera gagnée".

Sara est responsable avec Nelson Ponce, des quelque 3 000 pièces qui composent la collection, ils se réjouissent d'avoir contribué à ce que ces oeuvres soient numérisées et préservées mais surtout que les générations à venir puissent s’en inspirer.

Pour Nelson Ponce, spécialisé en design, ces affiches sont une mine d'or :" Cette reconnaissance (par l'UNESCO) a le mérite d'inspirer les nouvelles générations qui travaillent déjà dans les médias, le numérique, ou encore les réseaux sociaux. Mais je crois que ces affiches ont des valeurs qui peuvent être adaptées aux médias, comme l'ingéniosité, la qualité graphique, et certaines caractéristiques qui peuvent être ravivées dans le contexte contemporain, je pense que les jeunes devraient intégrer ce savoir."

L’inscription au patrimoine mondial de l'humanité de cette collection est une reconnaissance du travail des dessinateurs qui ont participé à la promotion du cinéma cubain et étranger, de ses festivals, de ses rétrospectives et de ses expositions.