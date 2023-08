L'armée, l'éternelle menace pour la démocratie en Afrique ?

Depuis deux semaines, le Niger est dirigé par les auteurs du coup d’Etat contre Mohamed Bazoum. Le général Abdourahmane Tchiani, a justifié le coup de force contre le chef de l’Etat dont il assurait le gouvernail de la garde, par les revers sécuritaires auxquels le pays fait face.

Sipho Mantula, chercheur sud-africain y voit une crise de leadership civil dans la région du Sahel.

"Si l'on considère ces deux personnages, ils caractérisent également la faiblesse du leadership, le déficit de leadership dans la région du Sahel, avec un dirigeant civil qui échoue et un dirigeant militaire qui veut prendre le pouvoir. C'est d'ailleurs la tendance dans la région du Sahel en ce qui concerne la montée en puissance des jeunes chefs militaires. La plupart d'entre eux ont été proches de la présidence, mais une fois qu'ils en sont sortis, ils veulent s'emparer du pouvoir. Le problème est de savoir comment rétablir un régime civil", a-t-il expliqué.

Burkina Faso et au Mali et Guinée, les coup d’Etat sont de retour. Les pouvoirs issus des urnes deviennent vulnérables face aux ambitions des hommes en uniforme.

"Les coups d'État militaires en Afrique. Il y a une tendance et un modèle d'imagerie de jeunes dirigeants militaires qui remettent en question la plupart des hauts dirigeants qui gouvernent la plupart des pays depuis longtemps. La question est donc de savoir si l'Afrique redéfinit sa démocratie par le biais de coups d'État militaires ou si elle est également menacée par des principes démocratiques extérieurs. Car il semble que lorsque l'Allemagne, la France ou les États-Unis parlent, nous commençons à sauter. Mais nous ne définissons pas non plus nos propres pratiques démocratiques parce qu'en effet, il faut des relations entre militaires et civils, les militaires appartiennent aux casernes, ils n'appartiennent pas aux palais présidentiels.’’, affirme Sipho Mantula.

Face à des militaires conscients de la puissance des outils en leur possession, la démocratie en Afrique vit -elle une fois de plus une période trouble?