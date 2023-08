Afrique du Sud : les transports publics du Cap paralysés

Les chauffeurs de taxi collectifs de la ville du Cap en Afrique du Sud ont débrayé. Ils protestent contre une disposition ordonnant la saisie des véhicules pour des infractions mineures.

La situation s'est envenimée après la saisie mardi de 15 minibus. La grève déclenchée jeudi a pris une tournure violente faisant déjà trois morts.

"En tant qu'industrie du taxi, c'est comme s'il n'y avait pas de travail, pas de salaire. Alors, oui, nous en ressentons les effets, surtout pour les propriétaires. C'est comme des acomptes sur les véhicules qu'il faut payer. En fin de compte, ils en ressentent les effets. Nous en ressentons tous les effets.'', raconte Wafiem Abrahams, propriétaire de taxi.

Sur la chaussée des épaves de véhicules encore fumantes témoignent de l’ampleur du mouvement. Les autorités locales redoutent l’impact du mouvement sur le tourisme. L'ambassade britannique en Afrique du Sud a diffusé le week-end dernier sur Facebook un avis conseillant aux voyageurs de retarder leurs déplacements "vers et à partir de l'aéroport jusqu'à ce que l'itinéraire soit dégagé".

"Toute grève des taxis comme celle-ci, qui dure des jours et des jours, va être très préjudiciable à notre économie et à l'économie du tourisme en particulier. Les messages qui circulent dans le monde entier et les images des violences perpétrées par ces exploitants de taxis auront un impact négatif . ", a déclaré Geordin Hill-Lewis , Maire de la ville du Cap.

Les autorités locales appellent au ressaisissement .

"...tout le monde doit ravaler sa fierté. Tout le monde doit cesser d'être arrogant. Et cela se fait, non pas aux dépens des personnes qui refusent de résoudre le problème. elles vont bien, vivent dans des endroits calmes, conduisent leur voiture et vont à l'école. Mais les gens qui souffrent, ce sont des enfants noirs ordinaires", explique Bheki Cele, Ministre de la Police, Cape Town.

Le transport collectif est le moyen de transport des milliers des Sud-africains. Le Conseil national sud-africain des taxis a déclaré que 6 000 véhicules avaient été saisis depuis le début de l'année rendant leur action irrévocable.

Après l'échec des négociations du week-end, les grévistes ont reconduit leur mouvement jusqu’à mercredi.