Tunisie : grogne des boulangeries modernes

Des boulangers tunisiens amers contre la réduction des subventions gouvernementales. Ils ont manifesté lundi devant le siège du ministère tunisien du commerce dans la capitale Tunis.

Plus de 1 500 boulangeries ont mis la clef sous le paillasson suite à la décision du gouvernement d’interrompre leur approvisionnement en farine subventionnée.

"Aujourd'hui, nous faisons un sit-in parce qu'on nous interdit d'exercer notre activité, qui est la production de baguettes. Cela a été annoncé dans un communiqué de l'ancien chef du gouvernement Bouden . Nos entreprises sont désormais fermées. Les gens que vous voyez aujourd'hui n'ont pas travaillé depuis une semaine", explique Mohamed Jamali, président du Groupement des boulangeries modernes

La semaine dernière, les autorités tunisiennes ont décidé de priver les boulangeries modernes de farine subventionnée. Et pour cause, leur refus de produire la baguette subventionnée, vendue 0,13 centimes d’euros.

"Je suis venu ici aujourd'hui parce que nous n'avons pas de revenus. 1500 boulangeries sont fermées et leurs propriétaires risquent la prison, car ils ne peuvent plus payer leurs loyers et leurs dettes de crédit-bail. 1 500 boulangeries employant chacune six à sept travailleurs ! Tous se retrouvent au chômage et sans abri’’, raconte Abdelbeki Abdellawi, boulanger.

Dans le viseur de l’Etat, les boulangeries non classées sont accusées de jouer à la spéculation. Inadmissible pour le régime qui se rappelle les émeutes du pain qui firent 150 morts en 1984 sous le président Bourguiba.