RDC : plus de 3500 participants aux 9èmes Jeux de la Francophonie

Entre reports, travaux de dernière minute et une situation sécuritaire qui s’envenime dans l’est du pays, le gouvernement congolais a malgré cela, réussi à organiser les 9èmes jeux de la francophonie.

Avec plus de 3500 participants, Zeina Mina, directrice du comité international des Jeux estime que la République démocratique du Congo à relever le défi : "Malgré toutes les difficultés rencontrées, les inquiétudes, toutes les incertitudes autour de cette édition et les deux reports, nous avons eu un taux de participation qui approximativement s’approche de l’édition de Abidjan, la précédente édition qui a eu lieu à Abidjan, donc nous avons un taux de 3.500 à peu près trente-trois, ça c’est le bilan final.", a-t-elle déclaré.

37 pays ont été représentés durant ces Jeux, un événement qui a attiré de nombreux visiteurs congolais curieux et friands de divertissements inédits.

Plusieurs délégations ont annulé leur participation en raison de l’incertitude qui régnait sur la livraison des chantiers dans les temps. Le stade d’athlétisme n’a été livré qu’il y a trois semaines.

_"Il faut dire que le pays hôte a relevé le défi et a réussi à organiser et à livrer les jeux de la Francophonie évidemment avec l’accompagnement de l’Organisation internationale de la Francophonie. Mais moi ce qui me frappe ce sont les gens autour des sites qui se busculent pour rentrer juste pour voir quelque chose de nouveau et donc ça vraiment l’État doit mettre à profit tout ce qui a mis en place, toutes ces infrastructures pour développer et mettre à disposition de la jeunesse congolaise ",_a ajoutédirectrice du comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF).

Plus que des compétitions et des concours, les Jeux de la Francophonie s’inscrivent dans un projet social explique la directrice du comité international. Leur organisation ayant permis de former des ressources humaines, des arbitres, des juges, des gens en événementiel, de développer des infrastructures, d'impulser des stratégies de développement, des programmes d'éducation physique...