Energie : de jeunes délégués des BRICS réunis à Johannesburg

Les jeunes délégués des BRICS ont exploré les moyens par lesquels le bloc peut jouer un rôle plus important dans l’approvisionnement énergétique mondial.

En marge du sommet qui réunira à la fin du mois le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud en Afrique du Sud, de jeunes entrepreneurs, chercheurs et activistes se sont rassemblés à Johannesburg pour réfléchir à la manière dont les BRICS peuvent façonner l’avenir de l’énergie pour l’Afrique et eux-mêmes.

"Le secteur de l'énergie et l'énergie elle-même appartiennent à tant de secteurs et d'industries que nous nous retrouvons en quelque sorte dans d'autres secteurs que celui de l'énergie. Mais vous serez au centre d'une communauté, vous travaillerez les uns avec les autres et vous construirez un leadership plus fort. Et ce que l'on appelle le leadership éclairé est incroyablement important pour faire avancer le secteur de l'énergie", a déclaréAlexander Kormishin, président de l'Agence BRICS pour l'énergie des jeunes.

Les pays BRICS consomment non seulement de grandes quantités d'énergie, mais possèdent également environ 40 % des réserves mondiales de charbon, un quart des réserves de gaz naturel et 8 % des réserves de pétrole.

"Le besoin d'un accès à la sécurité énergétique et d'une transition juste est en fait une opportunité, même si c'est un défi, c'est une opportunité pour nous tous, en particulier pour les jeunes. C'est une opportunité pour vous tous de proposer des solutions qui changent la donne, en tirant parti des divers développements technologiques, y compris la nécessité pour nous d'aborder les questions liées au changement climatique" , a expliquéJacob Mbele, directeur général du ministère sud-africain des ressources minérales et de l'énergie.

Les délibérations ont porté sur une myriade de questions clés dans le secteur de l'énergie, notamment l'utilisation de l'énergie comme catalyseur de l'économie circulaire.

La réunion a également mis en évidence le besoin urgent de transition énergétique et de solutions innovantes pour répondre aux besoins des millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie.