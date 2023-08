Afrique du Sud : la victoire de l’équipe de football féminine inspire

La victoire historique de l’Afrique du Sud contre l'Italie, mercredi, lors de la Coupe du monde de football féminin, a suscité une vague de joie dans le pays. Pour les supporters des Banyana Banyana, le parcours de cette équipe, qualifiée pour la première Coupe du Monde de son histoire, est une source d'inspiration.

" La victoire des Banyana Banyana et leur qualification sont une réelle inspiration pour les jeunes enfants, car tout est possible si l'on s'en donne la peine. C'est une véritable motivation", explique Siphosethu Ngwenya, une supportrice.

"Je suis très content pour nos concitoyennes, parce que c'est le mois de la femme, et aussi parce que les Banyana nous rendent fiers d'elles. Nous sommes très heureux au niveau national. J'ai regardé le match en direct sur mon téléphone au bureau. J'étais tellement content pour elles", explique Kagiso Roele, qui soutient l'équipe.

"J'aime beaucoup ce que ces joueuses ont accompli. Elles nous ont fait honneur et nous ont rendus fiers. Je suis vraiment heureuse pour elles parce que je me sens très inspirée en tant que femme, car cela montre que je peux vraiment jouer au football et être bonne dans ce sport, même si je ne suis pas un garçon ou un homme", explique Bonolo Manyadiwane, une autre supportice des Banyana Banyana.

Les joueuses s'apprêtent à affronter les Pays-Bas à Sydney dimanche prochain. Et leur récente victoire face à l’Italie, qui était pourtant favorite, fait rêver les supporters sud-africains. Pour certains, la victoire est assurée face aux Néerlandaises.

"Je pense que le score sera de trois buts à un pour notre équipe. Je pense que nous avons des joueuses capables de réussir cela ", explique Pritchard Ndlovu, un supporter.

L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, a réalisé un exploit lors de cette coupe du monde en Australie. Une autre équipe africaine fait elle aussi parler d’elle. Le Maroc a célébré jeudi une victoire historique après la qualification des Lionnes de l'Atlas en huitième de finale. Le Nigeria, troisième pays africain à participer à cette coupe du monde, a lui aussi créé la surprise lors de cette compétition.