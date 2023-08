Super Lune en Afrique du Sud

Une lune plus grosse et plus brillante a illuminé le ciel de Johannesburg mardi soir, alors que le cosmos offrait la première des deux super lunes de ce mois d'août.

Plus proche que d’habitude, la lune est apparue plus grosse et plus brillante que la normale. Illuminant le ciel de Johannesburg mardi soir. A seulement 357 530 km. C’était la première des deux super lunes attendues au cours de ce mois d'août.

La nuit du 30 août, la lune sera encore plus proche à une distance d'à peine 357 344 kilomètres. Ce sera la lune bleue.

La dernière fois que deux super lunes pleines ont été observées le même mois, c'était en 2018.