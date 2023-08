Ouganda : célébration du couronnement du roi du Buganda

Ronald Muwenda Mutebi II, porté en triomphe. Des milliers d'Ougandais en tenues traditionnelles se sont réunis lundi dans la capitale Kampala pour célébrer les 30 ans du couronnement du roi du Buganda.

Occasion pour les sujets de prier pour leur monarque âgé de 68 ans. Il avait été symboliquement rétabli dans ses droits en 1993 par le président Museveni.

Très influents économiquement et politiquement, les Bagandas sont viscéralement attachés à leur royauté et vénèrent aujourd'hui le "Kabaka". En chants et danses notamment.

"Nous aimons notre roi, c'est pourquoi nous sommes ici. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous célébrons les 30 ans de 'namurondo'. Le roi est maintenant en 'namurondo'. Le "namurondo" signifie "comme dans le leadership", a déclaré Ibrahim Sekandi, homme politique local.

C’est un moment de joie certes, mais aussi une initiative qui vise à pérenniser l’héritage de l'ethnie baganda.

"Le Kabaka est le gardien de notre patrimoine. Il est à la tête du patrimoine. Il est l'incarnation de ce que nous représentons en tant que peuple du Buganda. Il est donc le symbole de l'unité et de la continuité. Ainsi, chaque fois qu'il apparaît comme il l'a fait aujourd'hui, c'est comme si tout le monde se reconnaissait en lui", explique Charles Peter Mayiga , Premier ministre du royaume du Buganda.

Ronald Muwenda Mutebi II occupe un rôle essentiellement protocolaire. Cela ne l'a pas empêché de s'opposer au président Museveni, issu de l'ethnie Ankole, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1986.