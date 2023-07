Niger : William Ruto condamne fermement le coup d'Etat

L'Afrique a subi un sérieux revers dans ses avancées démocratiques" avec le coup d'Etat au Niger qui a renversé Mohamed Bazoum, a déclaré vendredi le président du Kenya William Ruto, en condamnant "dans les termes les plus fermes cet acte anticonstitutionnel".

"Nous implorons toutes les parties à s'engager dans un discours constructif pour rétablir la paix dans cette nation fraternelle qui s'est fermement dressée comme un rempart contre le terrorisme et ses agents dans la région du Sahel", a-t-il ajouté dans une déclaration vidéo.

Les dirigeants des Etats d'Afrique de l'Ouest doivent se réunir dimanche à Abuja après le coup d'Etat au Niger qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, a annoncé vendredi la présidence nigériane à la tête de la Cédéao.

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, élu début juillet à la tête du bloc ouest-africain, "accueillera une réunion spéciale des dirigeants de la région le dimanche 30 juillet à Abuja", a déclaré son porte-parole Dele Alake dans un communiqué.

Cette "réunion spéciale" fait "suite au coup d'Etat en République du Niger qui a bouleversé le régime politique constitutionnel dans ce pays d'Afrique de l'Ouest", a-t-il ajouté.

Il a rappelé que M. Tinubu, "en tant que président de la Cédéao", avait "condamné" dès mercredi ce coup et promis que la "Cédéao et la communauté internationale feraient tout pour défendre la démocratie et veiller à ce que la gouvernance démocratique continue à s'enraciner fermement dans la sous-région."

Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu'alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays du Sahel, miné par les attaques de groupes jihadistes, à connaître un coup d'Etat depuis 2020.

Le chef de la garde présidentielle du Niger, le général Abdourahamane Tchiani, s'est présenté vendredi comme "président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie", la junte qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Ce dernier est séquestré depuis mercredi matin dans sa résidence privée à Niamey.

Le général Tchiani a justifié vendredi le coup d'Etat par "la dégradation de la situation sécuritaire".