Afrique du Sud : une collision entre deux bus fait 77 blessés

La collision entre un véhicule transportant des étudiants de l’université de Johannesburg et un bus de transport urbain a fait au moins 77 blessés, dont 5 grièvement mardi.

L'université de Johannesburg a indiqué que trois de ses étudiants figuraient parmi les personnes transportées à l'hôpital. La police sud-africaine dit avoir ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.

"D'après les informations que nous avons reçues, 77 patients ont été traités, certains sur place et d'autres dans différents hôpitaux. Pour l'instant, nous ne sommes pas sûrs de la cause de l'accident. Mais les agents du JMPD (Johannesburg Metropolitan Police Department) ont établi un rapport d'accident et vont ouvrir une enquête pour conduite imprudente et négligente.", a expliqué Xolani Fihla, porte-parole de la police métropolitaine de Johannesburg.

De nombreux passagers ont été éjectés des véhicules et d'autres sont restés coincés à l'intérieur.

L'accident s'est produit près de l'entrée du campus Kingsway de l'université de Johannesburg.

"D'après les informations que nous avons reçues, lorsque les bus sont entrés en collision, le bus du métro s'est renversé et s'est écrasé contre la palissade, et le bus privé, a heurté la station de bus Rea Vaya.’’, a expliqué Xolani Fihla.

L’université de Johannesburg a mis en place une cellule pour la prise en charge psychologique des victimes de l’accident.