Ghana : rénovation du mausolée Kwame Nkrumah

Alors que le soleil se lève sur Accra, le Mausolée Kwame Nkrumah rénové brille à nouveau.

Ce prestigieux parc mémorial et Mausolée rend hommage à l'âme, à l'esprit et à l'ambition du Premier Président du Ghana, et père de l'indépendance. Construit en 1992 par l'architecte Don Arthur, ce complexe commémoratif s'étend sur une superficie de 2,15 hectares. Son architecture ressemble à une épée inversée, le symbole de paix dans la culture Akan. Ce mausolée est un flambeau de tranquillité au cœur de la ville animée d'Accra.

Le bâtiment abrite la dépouille de Nkrumah de même que celle de son épouse Fathia.

"Nous avons une galerie audiovisuelle, un espace où vous entrez et écoutez certaines des allocutions de Kwame Nkrumah, des discours qu'il a prononcés à différentes occasions, ainsi que sur les murs de la galerie, certaines des citations qu'il a faites à différentes occasions " explique Edward, Directeur intérimaire du Parc Mémorial Kwame Nkrumah.

Les visiteurs peuvent en quelques heures de visite toucher du doigt l'héritage politique et culturel de celui qui rêvait d'une Afrique unie. Les secrets de sa vie, son ambition pour un Ghana indépendant ont été rénovés, certaines pièces ont même fait leur apparition pour la première fois.

L'histoire de ce révolutionnaire et visionnaire a été couronnée de réussites, après avoir mené l'ancienne Gold Coast à l'indépendance en 1957, et , Kwame Nkrumah, en panafricaniste convaincu, co-fonda l'Organisation de l'unité africaine, devenue Union africaine pour symboliser son rêve des Etats-Unis d'Afrique. Il reçut le Prix Lénine de la paix en 1962. Un coup d’état en 1966, pousse un Kwame krumah de plus en plus isolé en Guinée, où il passera cinq ans d'exil, avant de mourir en 27 avril 1972 à Bucarest en Roumanie.

"C'était un leader visionnaire et je crois que la mise en place d'un parc mémorial pour lui rendre hommage est une bonne marque d'attention pour montrer notre reconnaissance pour la vision qu'il avait pour le pays" souligne une touriste

Le Parc Mémorial et le Mausolée témoignent de l'esprit indomptable de Nkrumah, sa quête incessante d'indépendance et sa croyance inébranlable en l'unité panafricaine. C'est un lieu de réflexion, un symbole de fierté nationale et un flambeau de l'esprit révolutionnaire du Ghana.

Ce lieu est une référence pour ceux qui souhaitent se connecter à une période fondamentale de l'histoire du Ghana et de celle d'un homme, Kwame Nkrumah, dont le plaidoyer influent en faveur du panafricanisme résonne encore aujourd'hui.