Les femmes noires à l'honneur dans une exposition à Londres

À la Somerset House à Londres, une nouvelle exposition intitulée "la vénus noire" captive l'attention.

L'exposition tente d'effacer les clichés sur la femme noire qui l'ont pendant longtemps présentée comme un objet sexuel. Plusieurs artistes se sont assigné cette tâche sous la houlette d'Aindrea Emelife.

L'exposition explore les récits complexes de la féminité noire à travers le prisme de trois représentations d'archives de femmes noires, la Vénus Hottentote, la Vénus de Sable et la Jezebel, datant de 1793 à 1930. Avec ces trois piliers thématiques, la vénus noire examine l'évolution de l'image de la femme noire dans la culture visuelle de la période coloniale à nos jours.

"J'ai pensé à la Vénus hottentote, qui raconte l'histoire d'une femme sud-africaine, Saartjie Baartman, qui a été emmenée en Europe et a fait l'objet d'une tournée en tant qu'attraction pour montrer sa différence et son hypersexualité. Pour moi, ce fut l'un des points de départ de l'exoticization et de la fétichisation des femmes noires dans l'art et dans la culture visuelle" ajoute-t-elle.

L'exposition comprend des œuvres de 18 femmes noires et artistes. Plus de 40 photographies contemporaines sont exposées. Toutes abordent différemment l'histoire des femmes noires, célèbres dans plusieurs domaines mais dont l'histoire a souvent volontairement été omise. L'exposition met par ailleurs en lumière le travail des artistes femmes appartenant à différentes générations.

"Je pense qu'il y a beaucoup d'émotion chez ces artistes. Il y a un sens de la protestation dans certaines œuvres. Il y a une oeuvre incroyable de Renée Cox intitulée Hottentot, et vous verrez qu'il y a cette sorte de regard vraiment conflictuel, presque interrogatif, et cette sorte de regard historique qui est posé sur le corps des femmes noires tout au long de l'histoire. Mais il y a aussi de la célébration dans beaucoup d'œuvres, une sorte de célébration de l'étendue de ce qu'est la féminité noire" souligne Aindrea Emelife.

Après ses débuts en 2022 au Fotografiska de New York, la vénus noire présente une nouvelle version des thèmes à Somerset House, avec plus de 19 nouvelles œuvres et 6 artistes basés au Royaume-Uni jusqu'au 24 septembre prochain.