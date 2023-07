Des représentants de partis politiques mondiaux ont participé jeudi à un forum de dialogue dans la ville sud-africaine d'Ekurhuleni, un mois avant le sommet des BRICS qui se tiendra à Johannesburg.

L'Afrique du Sud accueille le Dialogue des partis politiques BRICS Plus 2023 sous le thème "BRICS et l'Afrique : Partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et une croissance inclusive".

Plus de 54 partis politiques du monde entier participent au forum, selon le Congrès national africain.

Les sujets du dialogue se concentrent sur la paix et la sécurité mondiales, le multilatéralisme inclusif, le renforcement des BRICS et l'élargissement de leur partenariat d'adhésion pour une croissance mutuellement accélérée et un développement durable, a indiqué l'ANC.

On ne sait pas encore si le président russe Vladimir Poutine participera le mois prochain au sommet économique du bloc des économies émergentes BRICS composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud.

Mais l'Afrique du Sud tente de le persuader de rester à l'écart pour éviter les retombées juridiques et diplomatiques de son mandat d'arrêt international, a déclaré le vice-président sud-africain dans une interview accordée à un site d'information la semaine dernière.