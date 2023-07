Wimbledon 2023 : la défaite de trop pour Ons Jabeur ?

En Tunisie, l'espoir fut de courte durée. Rivés sur leurs écrans, ces Tunisiens attendaient un exploit.

Mais Ons Jabeur s'est une nouvelle fois inclinée en finale sur le gazon londonien face à la 42e mondiale Marketa Vondrousova en deux sets 6-4, 6-4. Et pourtant, ses fans y croyaient, cette deuxième finale perdue à Wimbledon de la Tunisienne de 28 ans a un goût amer.

La numéro 6 mondiale a enchaîné les fautes pendant ce match, se faisant rejoindre alors qu'elle menait 4 jeux à 2 dans le premier set et 3 jeux à 1 dans le second. À 4 jeux, partout, elle a littéralement offert son jeu de service à Vondrousova en commettant quatre fautes directes, trois en revers et une en coup droit. Celle qui a battu respectivement Elena Rybakina et Aryna Sabalenka, respectivement N.3 et N.2 du tennis mondial voit ce titre de Wimbledon lui échapper.

"Nous sommes très déçus de cette deuxième défaite consécutive et nous espérons avoir une troisième chance. Elle doit vraiment travailler sa psychologie. Quand elle est en position de favorite, elle n'arrive pas à surmonter cette pression. Vraiment, on est déçu de cette deuxième défaite consécutive" a expliqué un Tunisien.

Malgré cette défaite, Ons Jabeur est la première africaine à avoir réalisé une telle performance, victorieuse du tournoi de Berlin , finaliste deux fois de suite à Wimbledon puis une fois à l'Us Open d'Australie. L'athlète a promis sur son compte Twitter de tout faire pour soulever ce titre du Grand Chelem qui manque à sa collection.