Soudan : coupure des communications à Khartoum

La capitale soudanaise, déchirée par la guerre depuis mi-avril, a connu une coupure des communications pendant plusieurs heures vendredi, selon des habitants, alors que l'armée et les forces paramilitaires se livraient à d'intenses batailles à travers Khartoum.

Les connexions Internet et de téléphonie mobile, essentielles pour obtenir des informations et des fournitures durant près de trois mois de guerre, étaient hors service alors que de "violents affrontements" faisaient rage dans plusieurs quartiers de la ville, ont indiqué des témoins.

L'origine du dysfonctionnement n'était pas immédiatement claire, et certains réseaux mobiles ont été rétablis vers 11 h 00 heure locale, selon des habitants.

Tout au long de la matinée, des colonnes de fumée noire ont été aperçues près du quartier général de l'armée dans le centre de Khartoum ainsi que dans le sud de la ville.

Des témoins à Khartoum nord ont déclaré qu'il y avait des "affrontements utilisant toutes sortes d'armes". À Omdourman, de l'autre côté du Nil, des témoins ont fait état d'avions de chasse et de drones survolant la ville.

Depuis le 15 avril, le chef de l'armée Abdel Fattah Al-Burhane est en guerre contre son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les forces paramilitaires de soutien rapide.

Selon les Nations unies, plus de 1,5 million d'habitants de Khartoum ont été contraints de fuir les frappes aériennes, les chars et les combattants dans les rues et les pillages endémiques.

Des millions d'entre eux sont restés bloqués chez eux de peur d'être pris dans les feux croisés de la guerre urbaine brutale dans les quartiers densément peuplés de Khartoum ou d'être attaqués dans la rue.

Ils avaient souvent recours à Internet pour subvenir à leurs besoins de base, mettant en place des initiatives de crowdsourcing pour les itinéraires d'évacuation, la nourriture et les médicaments.

Selon le Armed Conflict Location and Event Data Project, les combats ont fait au moins 3 000 morts dans tout le Soudan, les plus graves se déroulant à Khartoum et dans la région occidentale du Darfour.

Jeudi, la Cour pénale internationale a déclaré qu'elle avait ouvert des enquêtes sur des crimes de guerre présumés, après la multiplication des rapports faisant état d'atrocités, en particulier au Darfour, notamment de violences sexuelles et de civils pris pour cible en raison de leur appartenance ethnique.